Врач рассказал, как избежать стресса от выхода на работу

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Соблюдение правильного распорядка дня поможет пережить стресс, вызванный возвращением на работу после длинных выходных, а своевременный прием лекарств позволит избежать неприятных последствий высокого атмосферного давления, рассказал РИА Новости профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии МГМУ имени Сеченова Филипп Копылов.

Ранее столичные синоптики предупредили, что к концу недели в Московском регионе атмосферное давление может побить рекорд 81-летней давности.

"В такой ситуации нужно вести себя вполне стандартным образом, потому что стрессовый фактор выхода на работу после длительных выходных и без всякого давления играет роль, особенно когда люди активно отдыхали в течение девяти дней… Также выход на соблюдение рабочего графика, распорядка дня — тоже важный момент, если в нормальное время ложиться и в нормальное время вставать, то этого вполне будет достаточно для того, чтобы этот стресс пережить", — сказал Копылов.

Он отметил, что повышенное атмосферное давление, которое ожидается в столице, не особенно влияет на здоровых людей, но существенно для тех, кто уже подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. "Поэтому нужно быть очень аккуратными с приемом лекарств, не забывать и не пропускать прием лекарств", — подчеркнул Копылов.