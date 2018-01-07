СМИ: Олега Табакова снова подключили к аппарату ИВЛ

Олег Табакова в роли Евгения Дорна в сцене из спектакля Чайка в постановке Константина Богомолова в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Архивное фото

Олег Табакова в роли Евгения Дорна в сцене из спектакля Чайка в постановке Константина Богомолова в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Архивное фото

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Актера Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает РЕН ТВ.

Медики отметили, что у 82-летнего актера снизилось артериальное давление, нормальный уровень которого приходится поддерживать лекарствами.

В конце ноября стало известно о госпитализации Табакова в отделение реанимации Первой градской больницы Москвы. Позже в его пресс-службе сообщили, что состояние артиста "стабильное, без изменений".

Накануне заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что к выписке актера пока не готовят.