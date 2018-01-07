В Минздраве рассказали, как будет работать телемедицина в 2018 году

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ планирует организовать круглосуточную работу телемедицины в 2018 году, сообщила журналистам в воскресенье министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Наша задача в 2018 году деятельность этих профильных телемедицинских систем "отшлифовать", сделать эту работу круглосуточной для того, чтобы из любого региона по любому пациенту могла быть проведена круглосуточная телемедицина, консультация с лучшими специалистами страны", — сказала Скворцова.
По её словам, с определенной периодичностью будут проводиться видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.
"Уровень планки качества должен быть единым на всей территорий страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны. Вот тогда мы будем понимать, что каждый наш гражданин почувствует изменения в качестве российского здравоохранения, и информатизация нам в этом очень поможет", — добавила Скворцова.