ЧЕЛЯБИНСК, 7 янв – РИА Новости. Власти Курганской области окажут всю необходимую помощь девочке, чьи родители погибли от отравления угарным газом вечером 1 января в Катайском районе, сообщила пресс-служба губернатора региона.
По предварительным данным, причиной гибели людей стало острое отравление угарным газом из-за неисправной работы оборудования газового отопления, добавляет следствие.
"Сейчас главное – помочь выжившей девочке. В первую очередь ребенку нужна психологическая помощь, потому что девочка потеряла родителей. Я дал поручение главе района Юрию Малышеву оказать ребенку и его опекунам психологическую, а также необходимую материальную помощь. Правительство Курганской области также готово подключиться к решению этой проблемы", — цитирует пресс-служба губернатора области Алексея Кокорина.
Пресс-служба губернатора добавляет, что в настоящее время девочка находится в семье родственников, идет оформление документов на ее опеку, здоровью ребенка ничего не угрожает.
Власти сообщают, что, по последним данным, хозяева дома вмешались в работу автоматики настенного газового котла, из-за этого помещения быстро наполнились угарным газом.
По данным следствия, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).