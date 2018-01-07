ЧЕЛЯБИНСК, 7 янв – РИА Новости. Власти Курганской области окажут всю необходимую помощь девочке, чьи родители погибли от отравления угарным газом вечером 1 января в Катайском районе, сообщила пресс-служба губернатора региона.

По данным следствия, 1 января 2018 года вечером в частном жилом доме в селе Петропавловское Катайского района были обнаружены тела пяти человек, в том числе мальчика 2007 года рождения. Еще трое пострадавших, в том числе 13-летняя девочка, были доставлены в медучреждение Кургана. Пресс-служба губернатора уточняет, что в числе погибших были родители этой девочки.

По предварительным данным, причиной гибели людей стало острое отравление угарным газом из-за неисправной работы оборудования газового отопления, добавляет следствие.

"Сейчас главное – помочь выжившей девочке. В первую очередь ребенку нужна психологическая помощь, потому что девочка потеряла родителей. Я дал поручение главе района Юрию Малышеву оказать ребенку и его опекунам психологическую, а также необходимую материальную помощь. Правительство Курганской области также готово подключиться к решению этой проблемы", — цитирует пресс-служба губернатора области Алексея Кокорина.

Как сообщил Юрий Малышев, похороны погибших прошли 4 января, администрацией района совместно с благотворителями была оказана помощь в их организации.

Пресс-служба губернатора добавляет, что в настоящее время девочка находится в семье родственников, идет оформление документов на ее опеку, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Власти сообщают, что, по последним данным, хозяева дома вмешались в работу автоматики настенного газового котла, из-за этого помещения быстро наполнились угарным газом.

По данным следствия, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).