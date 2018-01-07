В Новосибирском зоопарке впервые за пять лет пума принесла потомство

НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Детеныши пумы родились в Новосибирском зоопарке впервые за последние пять лет; их точное количество пока неизвестно, сообщается на сайте зверинца.

"Самка Милана родила в конце ноября и, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного", — приводятся в сообщении слова завотделом хищных животных Розы Соловьевой.

Соловьева отметила, что детенышей пум в зоопарке не было уже пять лет. Один из малышей уже выходит из домика и попробовал мясо.

В зоопарке отметили, что пумы известны своей способностью приспосабливаться к различным условиям. Природная популяция стабильна, в условиях зоопарка пумы также хорошо размножаются. Задачи увеличить популяцию нет, и животные содержатся, скорее, в образовательных целях.

Обычно в помете у пум от одного до шести детенышей. Сколько котят у Миланы в этот раз, биологи зоопарка узнают в ближайшее время. В Новосибирском зоопарке пумы содержатся с 1967 года и регулярно размножаются. Сейчас здесь живет взрослая пара: самцу Гудзону 14 лет, самке Милане – 10 лет.