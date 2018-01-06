Открытие станции скорой помощи в Пензе отложили на февраль

САРАТОВ, 6 янв — РИА Новости. Комплекс зданий центральной станции скорой медицинской помощи в Пензе откроется после реконструкции в конце февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Торжественное открытие станции планируется в конце февраля", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Иван Белозерцев заявил в интервью РИА Новости, что станцию скорой помощи в Пензе планировалось открыть после реконструкции в январе текущего года.

Белозерцев в пятницу осмотрел залы, предназначенные для размещения диспетчерского центра единой областной службы скорой медицинской помощи, сделал ряд замечаний по организации работ внутри здания и качеству благоустройства прилегающей территории.

"Готовность объекта сейчас составляет порядка 85-90%, уже закуплена вся необходимая мебель. После ввода этого исторического здания в эксплуатацию здесь будут работать центр госпитализации, контакт-центры для взрослых и детей, центр медицины катастрофы, учебные классы", — приводятся в сообщении слова Белозерцева.

Проект реконструкции построек на улице Пионерской в Пензе был инициирован спикером Госдумы Вячеславом Володиным в ходе избирательной кампании в августе 2016 года. Капремонт корпусов запланировано провести с целью дальнейшего размещения в них как самой станции скорой помощи, так и единых диспетчерских служб и контакт-центров, а также территориального центра медицины катастроф области.

В результате реализации проекта на базе станции скорой помощи планируется создать уникальный региональный центр оказания экстренной медицинской помощи. Володин в ходе визита 25 февраля 2017 года заявил, что проект реконструкции планировалось реализовать в течение 2017 года. На его реализацию Пензенская область выделила 100 миллионов рублей, еще 120 миллионов рублей регион получил из бюджета Москвы.