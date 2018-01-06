В РЖД сообщили, что все московские вокзалы работают в штатном режиме

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (429)

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы столицы работают в штатном режиме, эвакуация не проводилась, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Ранее СМИ сообщили о поступлении анонимных сообщений о "минировании" "Площади трех вокзалов" в Москве.

"Вокзалы работают в штатном режиме. Эвакуация не проводилась. Работают представители силовых структур", — сообщили в дирекции в субботу.

Собеседник агентства напомнил, что в новогодние праздники на всех железнодорожных вокзалах было увеличено количество сотрудников входного контроля.