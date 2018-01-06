На Кубани и в Адыгее пройдут гонки на собачьих упряжках

КРАСНОДАР, 6 янв — РИА Новости. Около 50 команд из регионов ЮФО и центральной России примут участие в гонках на собачьих упряжках, которые состоятся 20-21 января в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, сообщает пресс-служба минкурортов Краснодарского края.

По данным министерства, самая южная в России высокогорная гонка на собачьих упряжках "Лагонаки" включена в список лучших событий страны в 2018 году и удостоена звания "Национальное событие года". Соревнования пройдут с 20 по 21 января 2018 года на территориях Апшеронского района Краснодарского края и Республики Адыгея, в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.

Предполагается, что в мероприятии примут участие около 50 команд из регионов Южного федерального округа, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов центральной России. Как уточнили в министерстве, соревнования будут проходить с элементами гонок на средние дистанции на высоте 1800-2100 метров над уровнем моря, по субальпийским лугам Кавказского заповедника.

"Экстрима добавят затяжные подъемы на горные перевалы и скоростные спуски, трудности, связанные с мало предсказуемыми горными погодными условиями. Для новичков и юниоров предусмотрены отдельные трассы. Помощниками гонщиков станут собаки разных пород, начиная от северных ездовых пород и заканчивая специально выведенными ездовыми метисами", — говорится в сообщении.

Организаторы гонок — Федерация ездового спорта Республики Адыгея и региональное отделение Федерации ездового спорта России в Краснодарском крае. Соревнования проводятся при участии профильных комитетов Адыгеи, Кавказского заповедника, администрации Майкопского района Адыгеи, информационной поддержке министерства курортов региона.