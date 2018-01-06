Более пяти тысяч росгвардейцев обеспечат порядок в рождественскую ночь

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 5 тысяч росгвардейцев совместно с сотрудниками МВД обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднования Рождества во всех регионах России, сообщает Росгвардия.

Ранее сообщалось, что всего безопасность во время новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 8 января в России обеспечивают около 40 тысяч сотрудников Росгвардии.

"Более 5 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, совместно с сотрудниками МВД России, обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан на массовых мероприятиях по празднованию Рождества Христова, проводимых во всех регионах России", — говорится в сообщении Росгвардии.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в центре столицы, места массовых мероприятий заранее обследованы специалистами инженерно-технических групп ОМОНа.

Отмечается, что всего в Москве и Московской области в охране общественного порядка в эту ночь примут участие около 1 тысячи сотрудников Росгвардии.