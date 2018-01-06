МЧС создаст подразделение спасателей на берегу Северного Ледовитого океана

НАРЬЯН-МАР (Ненецкий автономный округ), 6 янв — РИА Новости. Филиал Арктического комплексного аварийно-спасательного центра будет открыт на берегу Северного Ледовитого океана в поселке Амдерма в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сегодня будет подписана директива, согласна которой в Амдерме будет создан филиал Ненецкого Арктического спасательного центра", — сказал он. По словам Пучкова, уже в ближайшее время начнется набор спасателей.

В субботу глава МЧС России проверил работу пожарно-спасательных подразделений Ненецкого автономного округа и Ненецкого комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а также их оснащение и экипировку, предназначенные для работы в условиях севера. На вооружение спасателей арктического центра поступает высокопроходимая техника, в том числе, снегоходы. В центре также введено дистанционное обучение спасателей.

"Арктический центр в Нарьян-Маре и вся группировка пожарных и спасателей Ненецкого автономного округа позволяют защитить всю инфраструктуру и все объекты экономики от различных опасностей и угроз. Мы и в дальнейшем будем наращивать потенциал спасателей и пожарных", — подчеркнул Пучков.

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отметил, что потенциал развития спасательных служб даст толчок развитию экономики севера. Он также сообщил, что "благодаря работе спасателей в Ненецком округе все возникавшие в новогодние праздники происшествия были быстро локализованы".

Пучков и Цыбульский пообщались со спасателями Арктического центра. Главу МЧС интересовали вопросы денежного довольствия и других выплат. По словам спасателей, с учетом премий рост зарплат за год составил 12%. Они также рассказали, что проблем с жильем нет, две квартиры для спасателей были выделены губернатором.

Пучков отметил, что все вопросы социальной защищенности сотрудников, выплаты денежного довольствия находятся на жестком контроле руководства МЧС, особенно оказание помощи многодетным семьям.

Министр также сообщил, что в МЧС отсутствует текучка кадров. "Если человек пришел работать пожарным, спасателем, горноспасателем, пришел в профессию, он на всю жизнь. Это командный дух", — сказал Пучков.

На рабочей встрече с врио губернатора он отметил, что в НАО будут развиваться все системы антикризисного управления, внедряется новый формат комплексного обеспечения жизнедеятельности населения.

"МЧС внедряет на местах все современные технологии. Наше взаимодействие позволяет решать все вопросы в области безопасности", — заключил министр.