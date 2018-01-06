На сайте госуслуг за год вдвое выросло число регистраций автомобилей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. ГИБДД России в 2017 году на портале госуслуг зафиксировала двухкратный рост числа заявлений на регистрацию автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По итогам 2017 года количество заявлений на проведение регистрационных действий выросло более чем в два раза и составило более 6,4 миллиона", — сказал собеседник агентства.

Также в два раза увеличилось количество обращений по поводу экзаменов на сдачу прав, таких обращений поступило 4,2 миллиона.

"Госавтоинспекция МВД России призывает граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет — это удобно и существенно экономит время. Если при получении государственных услуг возникают какие-то проблемы, следует обратиться в региональное подразделение Госавтоинспекции — это можно также сделать через интернет", — сказали в ведомстве.