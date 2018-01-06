Мокрый снег и гололед ожидают в Подмосковье в воскресенье

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Управление МЧС России по Московской области предупредило о мокром снеге, гололеде и сильном ветре в регионе в воскресенье, 7 января.

"Согласно прогнозу погоды… 07.01.2018 по Московской области местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, во второй половине дня местами сильная. Температура –2…+3, местами к вечеру понижение температуры до –5. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/с, местами порывы 13–18 м/с", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в МЧС рекомендуют водителям воздержаться от поездок без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, а пешеходам — держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и навесов.