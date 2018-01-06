За толщиной льда на водоемах Москвы следят более ста специалистов

Лед на Москва-реке под Живописным мостом. Архивное фото

Лед на Москва-реке под Живописным мостом. Архивное фото

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Свыше 100 специалистов ГИМС и спасателей ежедневно осуществляют мониторинг состояния льда на водных объектах Москвы, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.

"Задействовано более 100 человек личного состава центра ГИМС и ГКУ "МГПСС", — сказал собеседник агентства.

Волков отметил, что мониторинг проводится в целях наблюдения за состоянием льда водных объектов Москвы, проверки установки и состояния знаков безопасности, а также выявления несанкционированных мест массового выхода людей на лед.

"Мониторинг состояния льда и его замеры в зонах ответственности поисково-спасательных станций проводятся ежедневно, в остальных местах — раз в неделю", — подчеркнул собеседник агентства.

По данным столичного главка МЧС, в составе московской городской поисково-спасательной службы сейчас 24 поисково-спасательных станции, в которых 265 из 296 спасателей имеют квалификацию "водолаз".