МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство сократило перечень документов, которые граждане должны предоставить в органы опеки для усыновления детей, соответствующее постановление, вносящее изменения в ряд правовых актов, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Постановление исключает из предоставляемых гражданином документ, подтверждающий право пользования или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счёта с места жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа.

Согласно сообщению на сайте кабмина, такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов.