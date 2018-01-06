МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Врач‐телеведущая и доктор медицинских наук Ирина Чукаева скончалась на 68-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "360".

Чукаева скончалась в Городской клинической больнице №13 в Москве.

Ирина Чукаева была автором и ведущей передачи "Студия "Здоровье"", выходившей на канале "Россия 1" и Общественном телевидении России.

С 2003 года Чукаева заведовала кафедрой поликлинической терапии в РНИМУ имени Пирогова. В 2011 году она была награждена званием заслуженного врача России. Кроме того, она являлась членом Российского кардиологического сообщества и членом президиума Российского медицинского общества артериальной гипертонии.