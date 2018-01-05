В Москве на нескольких улицах ограничат движение из-за строительных работ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Движение ограничат на нескольких улицах Москвы с 9 января в связи со строительными работами, изменения коснутся улицы Николая Старостина, Промышленного проезда и Вишняковского переулка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу.

"С 9 по 21 января закроют одну полосу на улице Николая Старостина от дома 7 до дома 8. Также ограничения на этом участке будут действовать с 22 января по 4 февраля и с 5 по 15 февраля круглосуточно. Это связано со строительством спортивного объекта", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 9 января по 1 февраля будет круглосуточно ограничено движение по Промышленному проезду от дома 3, строения 2 до дома 3а. С 1 по 9 февраля частично ограничат движение на участке от дома 3а, строения 2 по Промышленному проезду до дома 1, строения 2 по Багратионовскому проезду, дополняется на портале.

"Также с 9 по 28 февраля нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 107 от пересечения с Промышленным проездом до дома 2, строения 6 по Промышленному проезду. Это связано с продлением сроков строительных работ", — отмечается в сообщении.

С 9 января по 30 апреля из-за продления сроков реконструкции инженерных сетей в Вишняковском переулке будет ограничено движение по одной полосе, уточняется на сайте.

"Водители не смогут проехать по участку Вишняковского переулка от дома 53/18, строения 1 по Пятницкой улице до дома 4 в Вишняковском переулке", — добавляется в релизе.