В Москве на нескольких улицах ограничат движение из-за строительных работ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Движение ограничат на нескольких улицах Москвы с 9 января в связи со строительными работами, изменения коснутся улицы Николая Старостина, Промышленного проезда и Вишняковского переулка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу.
Кроме того, с 9 января по 1 февраля будет круглосуточно ограничено движение по Промышленному проезду от дома 3, строения 2 до дома 3а. С 1 по 9 февраля частично ограничат движение на участке от дома 3а, строения 2 по Промышленному проезду до дома 1, строения 2 по Багратионовскому проезду, дополняется на портале.
"Также с 9 по 28 февраля нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 107 от пересечения с Промышленным проездом до дома 2, строения 6 по Промышленному проезду. Это связано с продлением сроков строительных работ", — отмечается в сообщении.
"Водители не смогут проехать по участку Вишняковского переулка от дома 53/18, строения 1 по Пятницкой улице до дома 4 в Вишняковском переулке", — добавляется в релизе.