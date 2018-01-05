В Пензенской области в 2018 году отремонтируют более 130 километров дорог

САРАТОВ, 5 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Пензенской области в текущем году по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" в надлежащее состояние намечено привести 131,3 километра дорог, на что планируется направить свыше 1,44 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

"В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" мы запланировали ремонт 131,3 километра автотрасс Пензенской агломерации. У нас свыше 720 миллионов рублей будет выделено на 2018 год, уже принято решение, и такую же сумму выделяем мы", — сказал собеседник агентства.

В Пензенскую агломерацию входят Пенза, город Заречный и Засечный сельсовет Пензенского района области, общая протяженность дорожной сети агломерации составляет 873,2 километра. Ранее в пресс-службе губернатора области сообщили, что в 2017 году в надлежащее состояние приведены 94,84 километра дорог агломерации, на что было направлено 1,252 миллиарда рублей. В результате нормативным требованиям стало соответствовать 51,8% дорог агломерации против 44,3% на конец 2016 года.

Губернатор отметил, что поскольку в Заречном по итогам 2018 года в нормативное состояние будет приведено 85-87% дорог, и тем самым плановый показатель проекта "Безопасные и качественные дороги" будет выполнен, возникнет необходимость замены этого города в качестве участника проекта на другой муниципалитет области.

"На 2019 год, если проект "Безопасные и качественные дороги" будет работать, нет смысла включать Заречный. Надо включать другой район, который нуждается в хороших дорогах… Мы можем включить Бессоновский, Мокшанский или Городищенский район, но Бессоновский район, скорее всего, потому что он больше по площади", — отметил Белозерцев.

По его словам, право замены муниципалитета в составе агломерации вскоре может появиться у глав регионов. "На одном из заседаний у председателя правительства РФ эту тему поднимали, и, насколько я понимаю, будет внесено изменение в положение, которое даст право главам регионов предлагать другие муниципалитеты для включения в агломерацию", — пояснил собеседник агентства.