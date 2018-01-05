Двух пострадавших при взрыве в Петербурге выписали из больницы

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписаны из больницы, в стационарах остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"За прошедшую ночь из Мариинской больницы были выписаны двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". По состоянию на 05.01.2018 (14.00) общее количество пострадавших: 18. Остаются в стационарах: 6", — написала Митянина в сети микроблогов Twitter

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте.