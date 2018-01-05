Одиннадцать зданий театров в Москве отремонтировали в прошлом году

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Одиннадцать зданий московских театров были отремонтированы в прошлом году, сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"В минувшем году ввели финансирование театров по системе грантов: меньше бумаг, больше творческой самостоятельности. Отремонтировали 11 зданий, включая легендарный Театр на Таганке. Ввели доплаты к пенсии заслуженным деятелям искусств", — написал он.

После ремонта открылись Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, Театр на Перовской и Театр на Покровке. К 100-летию со дня рождения Юрия Любимова закончили работы в Театре на Таганке. В этом году планируется отреставрировать здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.

На портале мэра также уточняется, что в 2018 году бюджет городских театров будет формироваться из субсидий на выполнение государственного задания (16%) и средств гранта на поддержку и развитие театрального искусства (84%). С начала 2017 года по новой системе в тестовом режиме уже работала часть театров, подведомственных столичному Департаменту культуры.