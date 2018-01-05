Снегоуборочная техника ликвидирует последствия снегопада в Москве

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Снежный покров в Москве за ночь увеличился на 2-3 сантиметра, специализированная дорожно-уборочная техника утром 5 января вышла на улицы города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Колонны спецтехники проводят сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой", — сказал Бирюков.

По его информации, с утра пятницы в Москве организованы повсеместные работы по очистке кровель и выступающих фасадов зданий от снега и наледи. Под особый контроль взята очистка кровель объектов торговли, образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков 29 декабря сообщил журналистам, что предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные формирования Москвы переведены на усиленный режим до 8 января включительно.