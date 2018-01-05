Совфед готовит законопроект, который должен ускорить розыск пропавших детей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Рабочая группа временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества готовит законопроект, нормы которого позволят ускорить розыск пропавших детей: предусматривается, что операторы связи будут оперативно передавать геолокационные данные с мобильных телефонов абонентов по запросу полиции разыскивающим детей волонтерам и полицейским, сообщила РИА Новости глава комиссии Людмила Бокова.

"Большинство детей и взрослых сейчас имеют мобильные телефоны, поэтому облегчить поиски пропавших могла бы оперативная передача геолокационных данных операторами связи полиции и волонтерам", — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что ежегодно в России регистрируются сотни тысяч случаев, когда оперативная передача данных геолокации абонента волонтерам и полиции может спасти жизни людей.

Предварительно эта инициатива уже получила одобрение представителей МВД и Минкомсвязи, а также волонтерских сообществ, заявила Бокова.