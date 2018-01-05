В МЧС рассказали, из-за чего происходят утечки бытового газа

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Причинами утечек бытового газа обычно становятся пробои шланга, соединяющего газопровод с плитой, забывчивость людей, оставляющих открытыми газовые вентили, а также шалость детей, предупреждает МЧС РФ.

"Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалости детей, заливания пламени водой, перелившейся через край посуды", — напоминают спасатели.

Утечку газа, по данным МЧС, можно обнаружить на глаз – на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки; на слух – в случае сильной утечки газ вырывается со свистом, а также по запаху.

Спасатели предупреждают, что место возможной утечки газа нельзя искать с помощью открытого пламени, например, горящей спички; вместо этого надо постараться, по возможности, перекрыть подачу газа и вызвать специалистов газовой службы вместе с пожарными.

Если утечка все же произошла, надо избегать действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении. "Не трогайте электровыключатели — это тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна. Удалите всех присутствующих, прекратите, если возможно, подачу газа, и вызовите мастера", — советует ведомство.

МЧС информирует, что если в месте утечки газ горит, то нет опасности взрыва. В этом случае нельзя задувать пламя, так как это может привести к взрыву из-за смешивания воздуха и газа, особенно если рядом есть источник воспламенения. Надо следить, чтобы расположенные рядом предметы не загорелись.

Чтобы избежать утечки газа, МЧС рекомендует постоянно проверять тягу, держать форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми и не затыкать вентиляционные отверстия зимой. Спасатели напоминают, что нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра и использовать газовые плиты для отопления. После окончания пользования газом следует закрыть краны на приборах, вентили перед ними, а также вентили на баллонах при их использовании. Следует также регулярно проверять герметичность шлангов и соединений на трубах с помощью мыльной пены и содержать газовую плиту в чистоте.