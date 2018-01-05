В Москве водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за снега

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Московских автовладельцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в городе, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в пятницу.
"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям отказаться от использования личного и воспользоваться городским транспортом", — рассказали в инфоцентре.
В случае использования личного транспорта водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.
В центре добавили, что транспортный комплекс "полностью готов к работе в сложных погодных условиях".
"ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс", ОАО "ЦППК" и АО "МТ ППК" работают в штатном режиме", — рассказали в инфоцентре.