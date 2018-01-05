В Москве водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за снега

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Московских автовладельцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в городе, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в пятницу.

Ранее в погодном центре "Фобос" агентству рассказали, что в Москве в пятницу может выпасть до 3 сантиметров снега. На дорогах также возможна гололедица.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям отказаться от использования личного и воспользоваться городским транспортом", — рассказали в инфоцентре.

В случае использования личного транспорта водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

В центре добавили, что транспортный комплекс "полностью готов к работе в сложных погодных условиях".

"ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс", ОАО "ЦППК" и АО "МТ ППК" работают в штатном режиме", — рассказали в инфоцентре.