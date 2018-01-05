Москвичей предупредили о возможных ДТП из-за гололедицы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ предупреждает москвичей и гостей столицы о возможных ДТП на дорогах из-за гололедицы.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и городу Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. При непогоде возможны местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снижать скорость движения и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.