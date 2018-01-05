Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

РИГА, 5 янв – РИА Новости. Задержанная в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, сообщил РИА Новости ее муж Анатолий.

"Погранцы наши ее (Курлаеву — ред.) чаем с печеньками кормят. Все хорошо", — прокомментировал Анатолий на своей странице в Facebook снимок жены на фоне телевизора, где идет сюжет о ее депортации из Латвии.

Ранее Курлаеву доставили на автобусе на латвийско-российскую границу, где ее передали российским пограничникам. Как отметил муж журналистки, латвийские пограничники обращались с ней хорошо. "Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт "Терехово", граница Латвии и России. Там и высадили", — рассказал Анатолий корреспонденту РИА Новости.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил о выдворении из Латвии корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой, которую обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако позднее стало известно, что она до сих пор находится в Латвии в центре содержания нелегальных эмигрантов.

Супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что его намерены выслать из Латвии, поскольку он числится там персоной нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супругов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес раскритиковал решения Риги.