ПЯТИГОРСК, 4 янв — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта после непогоды, которая установилась в Грузии с понедельника, сообщает главное управление МЧС по Северной Осетии.

В понедельник 1 января проезд автотранспорта на Военно-Грузинской дороге был ограничен из-за непогоды в Грузии. В среду после полудня дорога была открыта для легкового транспорта.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 14.30 мск четверга возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге.

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