Собянин рассказал, почему нельзя увеличить число парковок в центре Москвы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение количества парковок в центре Москвы могло бы привести к коллапсу на дорогах.написал Собянин в своем блоге в четверг.
Он подчеркнул, что превышение максимального количества парковочных мест "в любом случае приведёт к росту загруженности дорог и полному коллапсу движения".
"Максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках", — написал мэр Москвы.
Собянин отметил, что сейчас в пределах Бульварного кольца на уличных парковках имеется 3,6 тысячи мест. "Когда мы планируем парковочное пространство, то исходим из того, сколько вообще машин может вместить в себя территория внутри Бульварного кольца", — добавил глава города.