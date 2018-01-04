Собянин рассказал, почему нельзя увеличить число парковок в центре Москвы

Указатель на парковку с информацией о количестве свободных мест. Архивное фото

Указатель на парковку с информацией о количестве свободных мест. Архивное фото

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение количества парковок в центре Москвы могло бы привести к коллапсу на дорогах.

"Представим, что мы решили увеличить количество парковочных мест, скажем, на небольшую цифру, на 20%. В результате от 3 до 3,5 тысячи машин дополнительно въедут в пределы Бульварного кольца и будут там парковаться… вместо пробок семь баллов мы получаем восемь баллов. А если увеличим количество парковочных мест на 50%, будем иметь не семь, а 10 баллов — глухую пробку внутри Бульварного кольца", — написал Собянин в своем блоге в четверг.

Он подчеркнул, что превышение максимального количества парковочных мест "в любом случае приведёт к росту загруженности дорог и полному коллапсу движения".

"Максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках", — написал мэр Москвы.

Собянин отметил, что сейчас в пределах Бульварного кольца на уличных парковках имеется 3,6 тысячи мест. "Когда мы планируем парковочное пространство, то исходим из того, сколько вообще машин может вместить в себя территория внутри Бульварного кольца", — добавил глава города.