Почти все артисты, отравившиеся в Доме Союзов в Москве, вернулись к работе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Почти все отравившиеся артисты, выступавшие на новогодних спектаклях в Доме Союзов в Москве, уже вернулись на работу, единственного госпитализированного выпишут в четверг, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее Роспотребнадзор информировал об отравлении 11 артистов, участвовавших в новогодней елке в Колонном зале Дома Союзов.

Как отметили в столичном департаменте здравоохранения, всего в среду за медицинской помощью обратились 11 артистов с проявлениями пищевой токсикоинфекции.

"Один из них был госпитализирован в удовлетворительном состоянии и сегодня готовится к выписке. Остальные обратившиеся имели легкие симптомы, в госпитализации не нуждались, после оказанной медицинской помощи сегодня все они вернулись к работе", — рассказал представитель департамента.