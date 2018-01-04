Ни один ребенок не погиб зимой за последние шесть лет на водоемах в Москве

Ребенок катается с горы на берегу Большого Новодевичьего пруда в Москве. Архивное фото

Ребенок катается с горы на берегу Большого Новодевичьего пруда в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Московские спасатели не допустили за последние 6 лет ни одного случая гибели детей зимой на водоемах города, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.

"За последние 6 лет не зафиксировано ни одного случая гибели детей на воде в зимний период", — сказал собеседник агентства.

Волков отметил, что в 2017 году в рамках проведенных месячников безопасности спасатели выявили более 1,2 тысячи подростков, находившихся на водоемах без присмотра взрослых (зимой 2016 года — 988 детей).

По данным столичного главка МЧС, в настоящее время уже восемь поисково-спасательных подразделений в связи с замерзанием водоемов переведены на усиленный режим работы. Всего в составе московской городской поисково-спасательной службы сейчас 24 поисково-спасательных станции, в которых 265 из 296 спасателей имеют квалификацию "водолаз".