Ни один ребенок не погиб зимой за последние шесть лет на водоемах в Москве

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Московские спасатели не допустили за последние 6 лет ни одного случая гибели детей зимой на водоемах города, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.
Волков отметил, что в 2017 году в рамках проведенных месячников безопасности спасатели выявили более 1,2 тысячи подростков, находившихся на водоемах без присмотра взрослых (зимой 2016 года — 988 детей).
По данным столичного главка МЧС, в настоящее время уже восемь поисково-спасательных подразделений в связи с замерзанием водоемов переведены на усиленный режим работы. Всего в составе московской городской поисково-спасательной службы сейчас 24 поисково-спасательных станции, в которых 265 из 296 спасателей имеют квалификацию "водолаз".