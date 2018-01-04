Директор Калининградского зоопарка рассказала о роли современных зоопарков

КАЛИНИНГРАД, 4 янв — РИА Новости. Создание живого генофонда является главной функцией зоопарков, рассказала в интервью РИА Новости директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

"Самое главное, чему служат зоопарки — это создание живого генофонда вместо эфемерных криобанков. Сейчас угроза существованию животных идет не столько от браконьеров, чаще всего это уничтожение естественных мест обитания. Через какое-то время животных просто некуда будет возвращать: сокращаются леса, идут вырубки, осушение или наоборот, прокладка новых рек – все это влияет на естественные биотопы", — сказала Соколова.

Она отметила также, что те животные, которые сегодня наполняют зоопарки, рождены в неволе в нескольких поколениях и не смогут жить в дикой природе. Существуют специальные программы по интродукции (возвращению в живую природу), но очень сложнореализуемые и многоступенчатые, к тому же подходят не для всех животных.

"Да, конечно, можно собрать генофонд, сделать такой генетический "Ноев ковчег", но в настоящее время эту роль Ноева ковчега выполняют именно зоопарки. У нас существуют специальные программы по размножению животных, все это на очень высоком научном уровне, чтобы не допустить близкородственных скрещиваний, программа международная, все зоопарки просто обязаны в ней участвовать", — сказала она.

Кроме природоохранной задачи, которую выполняют зоопарки, Соколова отметила важность просветительской, исследовательской и рекреационной функций.

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