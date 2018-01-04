Жители Прикамья выбрали участки дорог, которые отремонтируют в 2018 году

УФА, 4 янв – РИА Новости. Жители Пермского края выбрали участки дорог, которые будут отремонтированы в 2018 году, на реализацию проекта заложено свыше двух миллиардов рублей, сообщает правительство края.

По данным ведомства, в 2018 году на территории Пермского края в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать более 108 километров дорог. Финансирование программы на 2018 год превышает 2 миллиарда рублей.

В проект включены дороги Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов. В том числе в рамках проекта пройдёт ремонт улицы Героев Хасана при выезде из Перми, что повысит пропускную способность выезда из города в сторону федеральной трассы "Пермь-Екатеринбург". При этом, какие дороги будут отремонтированы, решали сами пермяки.

"С 18 октября по 8 ноября на портале "Управляем вместе" жители Пермского края могли воспользоваться интерактивным сервисом по формированию перечня дорог для строительства и ремонта на будущий год. Прикамцы не только голосовали за дорожные объекты, предложенные краевым министерством транспорта, но и предлагали свои дороги для включения в программу развития", — сообщает правительство региона.

Отмечается, что к голосованию было допущено более 1,4 тысячи дорожных объектов, большинство из которых было предложено жителями. По всем объектам в поддержку ремонта получено почти 30 тысяч голосов.