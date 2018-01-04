Зоопаркам нужен новый закон, считает директор калининградского зоопарка

КАЛИНИНГРАД, 4 янв — РИА Новости. Российские зоопарки нуждаются в новом законе, регламентирующем их работу, — нынешний, утвержденный в 1973 году, сильно устарел, сказала в интервью РИА Новости директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

"Наш основной документ — "Правила техники безопасности и производственной санитарии зоопарков и зоосадов СССР" — был утвержден министерством культуры в 1973 году. Это, конечно, просто нонсенс — использовать столь устаревший документ в современной деятельности", — сказала Соколова.

Она отметила, что в нынешних зоопарках совершенно иные технологии показа животных, охраны, систем безопасности, чем были раньше. Тем не менее, согласно закону, например, проведение вечерних мероприятий в зоопарках полностью запрещено. Хотя ни один десяток лет в зоопарках страны проводятся вечерние, ночные экскурсии, музыкальные концерты, музейные ночи.

По словам Соколовой, руководство нескольких российских зоопарков разработало проект федерального закона "О зоопарках и зоопарковской деятельности в Российской Федерации" по аналогии с законом "О музеях и музейной деятельности". Но министерство культуры не приняло его, мотивировав это тем, что в настоящее время разрабатывается закон "Об ответственном обращении с животными", принятие которого откладывается на протяжении многих лет.

"Процесс получается бесконечный. Хорошо, что хотя бы параллельно идут процессы по разработке подзаконных нормативных актов. Сами зоопарки активно включились в разработку ГОСТа по услугам зоопарков, здесь, к счастью, к нам прислушались, этот ГОСТ был принят в 2016 году. Сейчас нас привлекли к работе по разработке правил по охране труда в зоопарках, так что я надеюсь, что хотя бы подзаконные нормативные акты мы получим более адекватные", — добавила директор.

Читайте полный текст интервью со Светланой Соколовой на сайте Ria.ru >>