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Общество

Экстрим в инвалидном кресле: Андрей из Мурманска готовится к экспедиции

08:1904.01.2018
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© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедицииАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова

МУРМАНСК, 4 янв — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Мурманчанин Андрей Зеленов в составе группы из восьми туристов намерен преодолеть на снегоходе экстремальный маршрут в 600 километров по Кольскому полуострову от Кандалакши до Хибинских гор. Это и для опытных путешественников непростой путь, а для Андрея, который почти десять лет прикован к инвалидной коляске, очередной шаг на пути к преодолению – себя, своих возможностей и общественных стереотипов.

Крутой поворот

Инвалид-колясочник совершит путешествие по Кольскому полуострову
© БФ "Спорт для жизни"
Инвалид-колясочник совершит путешествие по Кольскому полуострову
Андрей родился в Мурманске, а возрасте 15 лет с мамой и братом, который старше его на несколько минут, переехал в Тулу и поселился в доме тети в Ясной Поляне. К 21 году братья уже довольно прочно стояли на ногах: небольшой бизнес приносил доход, можно было строить планы на будущее.

Андрей мечтал побывать в родной деревне и однажды выкроил время, отправившись к любимым местам. За рулем машины был близкий друг, который нарушил правила и стал виновником серьезной аварии. Из всех пассажиров тяжелее всех пострадал Андрей.

"Я пришел в себя и по разговору понял, что друг рассуждал, как ему избавиться от меня. Он хотел меня сжечь", — вспоминает Андрей. По чистой случайности мимо проезжали полицейские, которые вызвали скорую помощь и вытащили пострадавших. У мурманчанина оказался сломан позвоночник, тело парализовало, ноги потеряли чувствительность. К физическим страданиям постепенно добавлялось осознание произошедшего.

© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

"Это было самое ужасное время в моей жизни. Осознание приходило постепенно, как бы по частям, волнами. Когда человек попадает в сложную ситуацию, он себе говорит: "Я справлюсь, плёвое дело. За месяц-два все решится". И первое время не осознает, что то, что с ним случилось, это навсегда", — говорит Андрей.

Он тогда просто загадывал – встану через месяц… через два… через полгода. Но однажды пришлось признаться себе: нужно привыкать к другой жизни, осознанию себя, все начинать заново.

"Я убеждаю себя и других: сколько вокруг несчастливых людей, главное – все они ходят. Значит, счастье не в том, чтобы ходить, а в том, чтобы действовать, реализоваться. Поэтому неважно – на ногах ты или в коляске, всегда можно добиваться своих целей", — говорит Андрей.

© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

Он вспоминает, что у него не было обиды или озлобленности на весь мир – чувств, которые нередко охватывают людей, волей судьбы оказавшихся в тяжелой ситуации. "Людям, которые попадают в коляску, мало кто объясняет, как жить дальше и что делать. Очень везет тем, у кого есть хорошая семья и друзья", — считает 30-летний колясочник. Многих своих друзей он тогда растерял. Один из самых близких, по которому Андрей скучает и сегодня, пришел лишь однажды, посмотрел, послушал и… исчез навсегда.

Зеленов не скрывает – проходил через приступы уныния, боль, отчаяние и злость. "Это был вызов самому себе – ну что, Андрей, что ты можешь теперь? Но я никогда не терял любопытства, мне интересно, что будет дальше", — улыбается Андрей.

По земле и по воздуху

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© РИА Новости / Саид Царнаев
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Потеряв способность передвигаться обычным способом, Андрей не утратил потребности в ярких впечатлениях. Отправившись на реабилитацию в Крым, он неожиданно для себя решил прыгнуть с парашютом. Сегодня он с юмором вспоминает тот день – говорит, если бы было время все обдумать, отказался бы от одной из самых авантюрных идей в своей жизни.

"Люди, которые организовывали прыжки, очень удивились, потому что я у них был первым колясочником, пожелавшим прыгнуть. Они думали, как лучше меня пристегнуть, куда деть ноги. И все же у меня в воздухе ноги отстегнулись и оказались ниже ног инструктора. Положение оказалось сложным — на мои ноги приземляться нельзя. Но у меня хватило сил, чтобы перед приземлением подтянуть за штанины обе ноги на себя. Приземлились без проблем. Это было очень круто", — вспоминает Андрей.

Недавно он узнал, что его прыжок, возможно, положил началу инклюзивного параспорта в этих местах – в нынешнем году на горе Клементьева прошел фестиваль "Небо для всех", и уже больше 30 колясочников смогли ощутить чувство полета.

Для Андрея же этот прыжок стал первым и последним, хотя тяга к приключениям не ослабела. Страсть к путешествиям, покорение новых маршрутов, преодоление трудностей и испытание себя наполнили жизнь новым смыслом. "Я во всех своих путешествиях узнавал себя заново, это как будто переформатирование – ведь трудности воспитывают и меняют человека. Каждый раз учишься, совершенствуешься, и после каждой экспедиции ты становишься другим", — признается Андрей.

© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

Поначалу любой однодневный маршрут был для него невероятно трудным. О самом первом путешествии по Кольскому полуострову был снят фильм "Веду я лодку", режиссером которого выступил брат Андрея Павел. Лента завоевала призы международных кинофестивалей.

Одним из по-настоящему трудных маршрутов стал "Северная Лапландия" протяженностью 500 километров, большая часть которого пролегала по бездорожью. Андрей не скрывает: у организаторов — АвтоМотоТурКлуба "Аллуайв" — было множество поводов, чтобы ему отказать. "Но они поверили в меня. Я прошел отбор и доказал, что смогу. Правда, в конце один из членов экспедиции признался: "Мы не ожидали, что ты дойдешь до конца, мы гадали, кто поедет на твоем квадроцикле, потому что были уверены, что через пару дней ты пересядешь в машину", — рассказывает Зеленов.

Помощь Андрею требовалась в редких случаях – когда нужно было собрать или разобрать палатку, убрать и вытащить коляску из машины. Со всем остальным он справлялся сам.

© Фото : из личного архива Андрея Зеленова Андрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

Полярный путь

Более 900 человек участвовали в фестивале спорта инвалидов Воробьевы горы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Более 900 человек участвовали в фестивале спорта инвалидов "Воробьевы горы"
Старт новой экспедиции назначен на 6 февраля 2018 года. Группа из восьми человек, в которую входит команда Андрея Зеленова и еще пять туристов, пройдет маршрут от Кандалакши через старинные села Варзуга и Кузомень до Белого моря и дальше через озера Ловозеро, Умбозеро и горы Хибины до Кировска на снегоходах.

Мурманчанин намерен вести видеоблог и снимать новый фильм о путешествии. Дело за малым – собрать необходимую сумму, Андрей уже выиграл грант "Росмолодежи" и продолжает сбор средств на краудфандинговой платформе. Информационно проект Андрея Зеленова поддержал благотворительный фонд "Спорт для жизни", который вовлекает в спорт людей с инвалидностью.

© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

Андрей уверен – предстоящее путешествие необходимо не только ему, чтобы в очередной раз продемонстрировать самому себе собственные неограниченные возможности. Такие примеры важны для других людей с инвалидностью и для всего общества в целом, для которого человек в коляске неполноценен только из-за способа передвижения. Возможно, в будущем участие колясочников в подобных путешествиях уже не будет чем-то экстраординарным, мечтает Андрей.

Он вспоминает, как хотел приехать в горный отель недалеко от Казани – принять участие в форуме и полюбоваться красотой природой. "Я позвонил и спросил, могу ли я приехать. Администратор ответила: "Вы даже в лифт к нам не пройдете, а перед ним еще ступеньки". Они уверены, что человек в коляске – не их клиент. Я считаю, это дискриминация", — возмущается путешественник.

© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

Недоступная среда

Для многих колясочников экстремальное путешествие по бездорожью – высший пилотаж, кому-то из дома трудно выйти из-за отсутствия пандусов, специальных приспособлений для инвалидов. Андрей вспоминает, как после того, как ему потребовался пандус в подъезде, управляющая компания установила такой механизм, который невозможно было использовать – замок откидного пандуса находился ровно на середине конструкции.

Впрочем, он не жалуется и вспоминает, как на первом маршруте путешественники шутили: "Доехать до северной пустыни (село Кузомень на Белом море) легче, чем попасть в кабинет чиновника". Родной Мурманск кажется ему самым неприспособленным для инвалидов городом. Выбирая свой первый вуз, Андрей понял, что в его случае главный критерий – количество ступенек.

В одном крупном мурманском вузе, куда он поначалу хотел поступать после двух лет "затворничества" в стенах квартиры, его предупредили, что посещать учебное заведение ему придется с "черного хода" и учиться он будет один в аудитории на первом этаже. Такой вариант будущего студента не устраивал, и он нашел вуз, где на входе было всего три ступеньки. Доказывать, что он такой же, как все, Андрею до сих пор приходится в самых обычных местах.

"В Мурманске меня дважды пытались выгнать из торговых центров – охрана посчитала, что человек в коляске приехал попрошайничать. Стоит мне встать у гипермаркета и ждать такси, кто-то подойдет и предложит купить мне еды", — перечисляет Андрей и признается, что и сам, пока не пересел в коляску, понятия не имел, что это за люди – инвалиды, что им нужно.

"Сегодня я пытаюсь привлечь внимание общественности к тому, что человек с ограниченными возможностями здоровья способен ставить перед собой большие амбициозные цели и достигать их", — в этом Андрей видит свою миссию.

© Фото : из личного архива Андрея ЗеленоваАндрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции

Сегодня он снова студент – Российского госуниверситета физкультуры, спорта, молодежи и туризма, факультета "Организация работы с молодёжью". На этот раз стимулом перебраться в Москву и поступить в вуз стали отношения с девушкой. "Я обдумал и решил, что это хороший вариант, потому что снимать квартиру я не могу, а поступить в вуз – приятно и полезно. Теперь я живу в общежитии на 16-м этаже, я не вижу здесь бытовых трудностей", — рассказывает Андрей.

Сегодня он часто вспоминает слова своей тети, которым до травмы не придавал особого значения. "Она говорила: "Андрей, проблемы всегда решаются, но они решаются наихудшим образом для тех, кто ничего не делает", — вспоминает Зеленов.

Он уверен, что озлобленность и обида на весь мир – плохие спутники для таких людей, как он. Только движение вперед, пусть даже по бездорожью, может наполнить жизнь яркими красками, подарить новые впечатления и мысли и просто дать возможность получать удовольствие от каждого прожитого дня.

© Фото : из личного архива Андрея Зеленова Андрей Зеленов в экспедиции
© Фото : из личного архива Андрея Зеленова
Андрей Зеленов в экспедиции
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