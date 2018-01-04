Вице-мэр Москвы рассказал о развитии каршеринга в столице

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Количество операторов проекта "Московский каршеринг" к концу 2017 года увеличилось до 12 компаний, город стал одним из европейских лидеров по уровню развития этого вида транспорта, сообщил РИА Новости глава департамента транспорта Москвы вице-мэр Максим Ликсутов.

"Сейчас в Москве работают 12 компаний, предоставляющих услуги каршеринга, для пользователей доступны 4,35 тысячи машин. Правительство Москвы по поручению мэра будет оказывать поддержку и каршеринговым компаниям, и такси – стимулировать расширение парка", – сказал он.

Пользователи каршеринга в 2017 году совершили более 5 миллионов поездок. Как подчеркнул Ликсутов, за два года своего существования сервис стал "важной частью системы московского транспорта".

"Форма краткосрочного проката, объединяющая преимущества общественного и личного транспорта, оказалась настолько популярной у жителей столицы, что сегодня московская система занимает лидирующее место в Европе по количеству поездок на одну машину и темпам развития", — заключил глава департамента.