Сбербанк откроет отделение в Одинцово для тестирования роботизации

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк завершает создание офиса в подмосковном Одинцово для тестирования современных технологий с применением роботизации, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"У нас появляются возможности роботизировать наши процессы. К примеру, в Одинцово мы сейчас завершаем создание очень небольшого офиса в торговом центре, в котором будут тестироваться самые современные технологии", — сказал Кузнецов.

Он рассказал, что в новом офисе не будет классической кассы, а для разговора с менеджером банка клиенту нужно будет подойти к соответствующему устройству. "Если же необходимо будет поговорить с нашим сотрудником-менеджером, то вы сможете подойти к соответствующему устройству, нажать кнопку, и вы увидите симпатичную девушку, которая ответит на любые ваши вопросы. Там будут сотрудники, которые будут помогать людям привыкать к новым технологиям", — отметил зампред банка.

"Пока еще речь идет о живом человеке, который будет сидеть с той стороны экрана. Она сможет работать и на Владивосток, и на Калининград, и на Москву", — добавил он.

В конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк запустил процесс массовой роботизации, но заверил, что резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет.

Читайте полную версию интервью со Станиславом Кузнецовым на сайте Ria.ru >>