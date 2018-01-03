Сбербанк и "Обнаженные сердца" проведут марафоны в крупных городах

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк совместно с фондом "Обнаженные сердца" супермодели Натальи Водяновой проведут в 2018 году благотворительные марафоны во всех крупных городах России, в Москве марафон планируется провести на Васильевском спуске, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Традиционный "Зеленый марафон" Сбербанка, который проводится в конце мая примерно в 50 городах РФ, в 2017 году в Москве состоялся в партнерстве с фондом "Обнаженные сердца" и назывался "Бегущие сердца". По итогам марафона собрано порядка 50 миллионов рублей для детей с ограниченными возможностями, банк будет расширять деятельность с фондом, сообщал глава Сбербанка Герман Греф. Девиз фонда — "Бежим со смыслом" — мотивирует людей, но площадка МГУ на Воробьевых горах имеет ограничения для проведения марафона, замечал он.

"Мы уже приступили к подготовке очередного "Зеленого марафона", для нас это большой и нужный проект нашей корпоративной культуры. Нам близка логика, идеология, политика фонда "Обнаженные сердца", и мы этот проект связываем с этим фондом. Старт подготовки к "Зеленому марафону" произошел. Мы не будем проводить его в Москве на территории МГУ, сейчас ждем решения, чтобы стартовать на Васильевском спуске", — сообщил Кузнецов.

"Зеленый марафон" пройдет во всех крупных городах РФ. "Обязательно, во всех крупных городах. Точное количество городов сейчас уточняется", — сказал он.

Ближайшая Сбербанкиада, главное спортивное мероприятие Сбербанка, пройдет в Сочи в начале февраля, также сообщил Кузнецов.

Фонд "Обнаженные сердца" основан в 2004 году. Миссия фонда – помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития. "Мы хотим сделать так, чтобы ни один ребенок не попадал в детский дом или интернат при живых родителях. Чтобы ни общество, ни система здравоохранения не подталкивали родителей к отказу от детей с нарушениями развития. Чтобы семьям, принявшим непростое решение оставить особого ребенка в семье, был доступен целый комплекс бесплатных услуг и поддержка специалистов, знакомых с современными мировыми исследованиями и технологиями", — отмечается на сайте фонда.

Читайте полную версию интервью со Станиславом Кузнецовым на сайте Ria.ru >>