Пучков высоко оценил работу дежуривших на Новый год подразделений МЧС

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков высоко оценил работу реагирующих подразделений в новогоднюю ночь, хотя количество вызовов возросло в полтора раза по сравнению с обычными днями.

"Спасибо всем, кто отработал новогоднюю ночь, я проверял. Вся система реагирования, все дежурные смены отработали на очень высоком уровне, хотя вызовов почти в полтора раза больше, чем в обычные дни", — сообщил Пучков в ходе селекторного совещания.

Он поставил задачу еще раз провести проверку готовности всех реагирующих подразделений системы МЧС России.