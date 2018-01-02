УФА, 2 янв — РИА Новости. Представители сельских советов в Оренбургской области совместно с участковыми проведут подворовые обходы домов многодетных семей для профилактики соблюдения пожарной безопасности при использовании газового оборудования после трагедии в ночь на 1 января, когда, отравившись угарным газом, погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Массовая гибель людей произошла в селе Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области 1 января: угарным газом смертельно отравились семь человек – трое мужчин, 42-летняя женщина и трое ее дочерей пяти, шести и 16 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Дом, в котором произошла трагедия, отапливался газовой горелкой, установленной в печи. Специалисты считают, что дымоход печи был открыт не полностью, как требует этого инструкция. По другой версии, печное отопление было неисправно.

По данным пресс-службы губернатора области, после произошедшего в правительстве прошло оперативное совещание, на котором решили активизировать профилактическую работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, использования пиротехнической продукции и применения открытого огня.

"Главам сельских районов поручено организовать в территориях подворовые обходы силами сельских советов с привлечением участковых с целью предотвращения подобных случаев. Особое внимание уделить местам проживания многодетных семей", — говорится в сообщении правительства.

"Необходимо взять на постоянный контроль все проблемные семьи. Особое внимание — семьям, в домах которых состояние газового оборудования вызывает тревогу. К выполнению этой задачи нужно подойти комплексно, с участием всех районных служб. Необходимо бороться за жизни людей и делать все, чтобы подобных трагедий больше не повторялось", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Юрия Берга.

Прокуратура области сообщает, что надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела.

"В ходе прокурорской проверки предстоит дать оценку деятельности органов социальной защиты населения, органов профилактики нарушений прав несовершеннолетних и иных служб, в обязанности которых входит профилактическая работа с семьями социального риска", — сообщает областная прокуратура.