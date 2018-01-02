Собянин рассказал о планах по развитию центров госуслуг

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что в этом году в столице откроются флагманские центры "Мои документы", в них посетителей ждет расширенный список госуслуг и улучшенный сервис.

"Говоря об итогах прошлого года, не могу обойти вниманием центры госуслуг. Они появились в каждом районе Москвы и расширили список услуг до 170. Теперь там можно даже прививку сделать. А в этом году откроются флагманские офисы, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса", — написал он.