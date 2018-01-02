МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) москвичей попросили пользоваться общественным транспортом из-за большого количества новогодних мероприятий в столице.

"В центральной части города наблюдаются затруднения в центральной части города в связи с большим потоком автомобилей – проводится большое количество праздничных мероприятий, ёлок. Сложнее всего проехать на Кремлевской набережной, Моховой улице, ул. Воздвиженка и Большом Никитском бульваре. Кроме того, перекрыт ряд центральных улиц, введены временные ограничения на парковку. С ограничениями движения можно ознакомиться на Едином транспортном портале", — говорится в сообщении.

ЦОДД "рекомендует для поездок в центр пользоваться общественным транспортом, чтобы заранее спланировать свой маршрут и избежать опозданий". "Метрополитен, МЦК и наземный транспорт работают штатно", — отмечается в релизе.