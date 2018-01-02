Комитет Кудрина запустит новый проект "Открытые СМИ"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина в новом году запустит новый проект "Открытые СМИ" с базой российских средств массовой информации, который призван стать первой в России общедоступной площадкой с подобными данными, сообщили РИА Новости в пресс-службе КГИ.

"Будет запущен проект "Открытые СМИ". На нем будет представлена база российских СМИ, созданная на основе публикуемых официальными источниками открытых данных. Проект призван стать доступным для широкой аудитории инструментом для анализа российских СМИ", — рассказали в пресс-службе.

В КГИ отметили, что "на сегодняшний день подобного рода информация о СМИ не собрана ни на одной из площадок". Продолжат свою работу в этом году и уже существующие проекты КГИ, уточнили в пресс-службе. Уже началась подготовка к Общероссийскому гражданскому форуму-2018, состоится и традиционная национальная премия "Гражданская инициатива".

Кроме того, в 2018 году фонд "Медиастандарт" представит исследование восприятия аудиторией неинституализированных СМИ — телеграм-каналов, пабликов в социальных сетях, ютуб-блогеров; эксперты сделают выводы на основе фокус-групп и результатов массового общероссийского опроса, сообщили в пресс-службе КГИ.