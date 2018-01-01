ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что не любит гримироваться перед эфирами.
В свою очередь, Кирилл Клейменов, который вел программу вместе с диктором Анной Шатиловой, сообщил, что журналисты также не очень любят гримироваться.
Программа "Время" в понедельник, 1 января, отмечает свой полувековой юбилей; праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист Кирилл Клейменов и диктор Анна Шатилова. Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года. На долгие десятилетия она стала эталоном новостной тележурналистики и дала путевку в жизнь множеству ярких советских, а потом и российских телеведущих.
Путин рассказал, что ему больше всего не нравится на ТВ pic.twitter.com/GYUrXillLa— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 января 2018 г.