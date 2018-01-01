Путин рассказал об особенностях своей работы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что частью его работы является необходимость присутствовать на месте событий.

Глава государства принял участие в юбилейной программе "Время" Первого канала. Во время телеэфира ведущие отметили, что Путин не так часто посещает Останкино, и вспомнили, что глава государства приезжал к телецентру во время пожара в 2005 году.

"То, о чем вы сказали – быть на месте событий – это часть моей работы, естественная часть, поэтому ничего здесь необычного нет", — сообщил Путин.

В апреле 2005 года в телецентре Останкино в кабельном коллекторе помещения АСК-3 возник пожар. Ему была присвоена повышенная третья категория сложности по пятибалльной шкале. Сначала в тушении огня были задействованы 15 машин, но затем число пожарных расчетов превысило 30. Как объяснял тогда РИА Новости официальный представитель противопожарной службы столицы, сложность тушения состояла в том, что кабели проходили в изолированной шахте с многочисленными ответвлениями. Площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров, в результате в телецентре полностью выгорела одна из студий. Через полтора часа пожар был потушен.

Вечером этого дня неожиданно к телецентру приехал Путин. Он отправился к "Останкино" прямо из аэропорта, вернувшись из Ганновера, где участвовал в открытии российского павильона на международной промышленной ярмарке. Президент задал несколько вопросов пожарным и спасателям, поинтересовался ходом тушения пожара и эвакуацией, после чего сел в машину и уехал.