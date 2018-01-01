В МЧС напомнили о необходимости проветривать помещения, отапливаемые газом

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Во избежание отравлений, помещения, которые отапливаются бытовым газом, нужно часто проветривать и следить за исправностью вентиляции, рекомендуют спасатели МЧС.

По данным ведомства, чтобы пользование природным газом было безопасно в быту, нужно соблюдать ряд правил.

Так, покупать газовые баллоны и газовое оборудование надо только в специализированных организациях, и проверять его состояние ежегодно с помощью специалистов.

"Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном", — советует чрезвычайное ведомство.

Согласно рекомендациям МЧС, газовые баллоны для бытовых газовых приборов желательно располагать вне зданий, например в пристройках, на цокольных и подвальные этажах. При этом пристройки должны быть из негорючих материалов, их надо запирать на замок, там должны быть жалюзи для проветривания.

МЧС напоминает, что при пользовании бытовым газом нельзя привязывать веревки к газопроводам, сушить белье и волосы над зажженной плитой, самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны и арматуру.

Работающие газовые приборы не должны оставаться без присмотра. Нельзя допускать к ним детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил безопасного использования. Также нельзя применять открытый огонь, чтобы обнаружить утечки газа, сгибать и скручивать соединительный шланг, допускать повреждение наружного слоя рукава.

Опасно располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, спать в помещениях, где есть газовые приборы, отапливать помещения газовыми плитами.