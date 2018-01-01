ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях о том, что власти добились максимальных результатов при реализации поставленных задач.

"В Новый год мы всегда думаем о будущем, а сейчас в преддверии нового года и в ближайшее время и я, в том числе, и мои коллеги, говорили и будем говорить о будущем страны, о будущем России, о том, чего мы бы хотели добиться, каких высот, к каким высотам поднять страну", — сказал Путин в эфире Первого канала в программе "Время", отвечая на вопрос какую главную новость он хотел бы услышать в информационном выпуске.

"Разумеется, я реалист и понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все", — добавил он.

"Такого реальной жизни такого не бывает. Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижений целей поставленных и добились максимальных результатов", — отметил Путин.