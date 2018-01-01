ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях о том, что власти добились максимальных результатов при реализации поставленных задач.
"Разумеется, я реалист и понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все", — добавил он.
"Такого реальной жизни такого не бывает. Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижений целей поставленных и добились максимальных результатов", — отметил Путин.