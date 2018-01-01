Путин в поздравлении с юбилеем высоко оценил работу программы "Время"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Программа "Время", которой исполнилось 50 лет, стала лидером информационных программ в России, заявил в понедельник президент Владимир Путин.

"Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ", — сказал президент, который принимает участие в эфире программы.

По его словам, эту программу с интересом смотрят и за рубежом, эфир всегда насыщенный.

Путин добавил, что был на Первом канале не более двух раз. "Сердечно поздравляю вас", — сказал президент.

Путин пришел в программу "Время" pic.twitter.com/A66JuRyDcc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 января 2018 г.

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