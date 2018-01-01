Путин пришел в эфир программы "Время", отмечающей полувековой юбилей

Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2018 года

Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2018 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пришел в студию программы "Время", которая в понедельник, 1 января, отмечает свой полувековой юбилей; праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист Кирилл Клейменов.

Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года. На долгие десятилетия она стала эталоном новостной тележурналистики и дала путевку в жизнь множеству ярких советских, а потом и российских телеведущих.

Сегодня репортажи для телепрограммы "Время" снимают в 22 корпунктах в России и 12 корпунктах за рубежом, а над сюжетами программы работают почти 70 корреспондентов. Начиная с 1972 года, ее постоянный хронометраж (30 минут) и время выхода в эфир (21.00) не менялись.

Путин пришел в программу "Время" pic.twitter.com/A66JuRyDcc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 января 2018 г.

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