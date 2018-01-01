В Калининградской области ввели выплаты семьям при рождении первого ребенка

КАЛИНИНГРАД, 1 янв — РИА Новости. Калининградские власти вводят с 1 января 2018 года ежемесячную социальную выплату семьям при рождении первого ребенка, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Калининградской области вводится социальная выплата семьям при рождении первого ребенка. Данная мера социальной поддержки будет предоставляться родителям ежемесячно с 1 января 2018 года. Её размер составит 10 138 рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что право на нее получат при рождении либо усыновлении первого ребенка, семьи среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Во втором квартале 2017 года в регионе он установлен на уровне 17 тысяч рублей.

По информации регионального министерства социальной политики, семьям, в которых рождаются вторые и последующие дети, в регионе оказывается такая мера социальной поддержки, как материнский семейный капитал. На второго ребенка материнский капитал выплачивается из федерального бюджета. На третьего, четвертого и последующих детей — из регионального бюджета.

В министерстве социальной политики отметили, что выплата будет выплачиваться на первенца, рожденного с 1 января 2018 года до достижения им возраста полутора лет. Для ее назначения уже с начала года родители могут обращаться в многофункциональные центры по месту жительства.

В октябре 2017 года калининградский губернатор Антон Алиханов оказался в центре информационного скандала после того, как на вопрос местной журналистки о том, почему не будут восстановлены компенсации расходов на детский сад, которые были отменены в конце 2016 года, глава региона ответил: "По кочану". Позже глава региона пояснил, что помощь должна быть адресной, а многие получатели социальных выплат в них не нуждаются.

В своем послании депутатам облдумы об основных направлениях деятельности губернатора и правительства на ближайшие 5 лет в декабре 2017 года губернатор заявил, что "региональное правительство гарантирует: снижать расходы на детей мы не будем ни при каких обстоятельствах".

По данным министерства соцполитики региона, при формировании бюджета на 2018 год финансирование мер финансовой поддержки граждан, в том числе и семей с детьми, осталось на прежнем уровне, изменился только порядок начисления двух социальных выплат: при рождении ребенка и компенсации за детский сад. К ним стал применяться критерий нуждаемости. При компенсации части платы за детский сад критерий нуждаемости составляет один прожиточный минимум.

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