С первого января изменились правила проведения медосмотров школьников

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первого января 2018 года вступит в силу приказ Минздрава РФ, по которому результаты профилактических медицинских осмотров детей будут передаваться проводящим осмотр врачом в школы.

Профилактические осмотры проводятся в целях своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ. Кроме того, определяются группы здоровья детей и вырабатываются рекомендаций для них и их родителей.

Ранее министр образования и науки России Ольга Васильева предложила обязательно информировать школьных медицинских работников о заболеваниях учеников. В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что учителя должны знать о том, к какой группе здоровья относится ребенок, но врачебная тайна должна сохраняться.

Согласно приказу Минздрава, теперь врач, ответственный за проведение профилактического осмотра ребенка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам образовательной организации, в которой обучается ребенок.

Как отметили в Минздраве России, вопрос с определением медицинской группы для занятий физической культурой и последующая передача этой информации в образовательные учреждения урегулирован.

При этом также изменяется порядок прохождения детского медосмотра. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография легких.

Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с этими изменениями. По ее мнению, процедуры диагностики детских заболеваний не могут быть платными, так как они необходимы всем детям, но оплатить их смогут лишь обеспеченные семьи.