"Обо мне все забыли". День рождения 1 января — радоваться или плакать

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Ануш Долуханян. Пока все празднуют Новый год, люди, родившиеся 1 января, готовятся отмечать свой день рождения. Те, кого чаще всего забывают поздравить, — после ночи веселья не до того. Впрочем, такое положение дел "везунчиков" не смущает: несмотря ни на что, они делают себе праздник — порой в гордом одиночестве. Корреспондент РИА Новости расспросила первоянварских именинников о том, как они проводят свой личный новый год.

Алексей Краев, 57 лет, офицер запаса, музыкант

Мама рассказывала, что я родился через час после наступления Нового года. Есть у нас такой анекдот: первоапрельская шутка моих родителей обернулась для них новогодним подарком. Судьба совместила мой праздник и народный, поэтому теперь они связаны навсегда.

В детстве мне очень нравился день рождения: в час ночи родные всегда поздравляли и вручали подарки. Сейчас я отмечаю всегда по-разному, но чаще всего на работе — возраст сказывается.

Пока я служил в армии (больше 25 лет), день рождения праздновал каждый год. Однажды, когда еще был курсантом в военном училище, мы с ребятами поехали на Новый год к местным девчонкам. По пути зашли в магазин, купили тортик, закуски и водку. Так как это было в центре города, была вероятность попасться военному патрулю (алкоголь был запрещен учащимся), поэтому меня оставили на улице, "на стреме". Стоял мороз 25 градусов, и я отморозил уши. В итоге к утру 1 января они были как у Чебурашки.

© Фото : Личный архив Алексея Краева Алексей считает, что ему самому уже не нужно совмещать день рождения, потому что за него это сделала судьба © Фото : Личный архив Алексея Краева Алексей считает, что ему самому уже не нужно совмещать день рождения, потому что за него это сделала судьба

Кстати, за все время службы меня только раз поставили в наряд на Новый год — на 18-летие. Если честно, я тогда сам попросился — в знак солидарности с группой. Так что родиться 1 января еще и выгодно.

После увольнения из армии, переезда в Петербург и начала музыкальной карьеры, практически все новогодние праздники я "отмечал", выступая на корпоративах. Потом отсыпался, а уже вечером мы садились за стол с семейством.

Однажды первого января вечером я был в прямом эфире на радио. Между разговорами "пригубили" с ведущим бутылочку коньяка. Утром мне нужно было везти родственника в аэропорт. Я собрался и сел за руль, а в трех километрах от дома нас остановил наряд ДПС. Естественно, от меня пахло не французскими духами. Протокол, лишение прав, штрафплощадка — все шло по плану. Пока гаишники не узнали, что у меня день рождения. В результате я заплатил небольшой "штраф" и меня отпустили.

Елена Кильдишева, 23 года, пиар-менеджер

Я родилась в половине второго дня, в то время, когда все обычно просыпаются. Мама утром 1 января почувствовала, что скоро родит, и пешком отправилась в роддом. Родители не ожидали, что я появлюсь так рано. По рассказам мамы, из-за новогодней суеты они с отцом не успели выбрать имя. Остановились на "Елене", потому что акушерку звали Леной.

© Фото : Из личного архива Елены Кильдишевой Елена поделилась, что в этом году свой день рождения она, скорее всего, проведет в одиночестве © Фото : Из личного архива Елены Кильдишевой Елена поделилась, что в этом году свой день рождения она, скорее всего, проведет в одиночестве

Я не люблю свой день рождения. В детстве мне было важно отметить его. Помню даже, как-то раз, когда я была маленькая, после боя курантов все родные начали меня поздравлять, а папа с важным видом сидел и молчал. Он сказал, что не будет меня чествовать до половины второго дня. Я расстроилась, но получила обещанное ровно в то время, когда родилась. С той поры я никогда не обращаю внимания, когда меня поздравляют.

Когда была ребенком, Новый год перетекал в торжество в честь меня: вчерашние салаты оказывались на столе именинницы. Некоторые вручали мне один подарок по обоим случаям со словами: "Удобно совпало".

Сейчас мой праздник превратился в сумбур. Некоторые друзья вообще забывают поздравить, даже те, кого я приглашаю в ресторан. С похмелья никто не помнит, что у меня за день. Конечно, меня это сильно расстраивает, но за свои 23 года я к этому уже привыкла. Поэтому в последнее время отмечаю в маленькой компании и поздно вечером — чтобы все успели проснуться.

В мой личный Новый год приглашенные в основном опохмеляются — это нормально. Правда, некоторые, наоборот, не пьют — хорошо отпраздновали накануне. Полноценно отметить день рождения никогда не получается. Я завидую всем остальным.

Но есть и свои плюсы. Первое января хорошо тем, что человек изначально настроен на праздник. Как правило, завтра не нужно на работу, впереди еще неделя беззаботной жизни. А еще попадаются гости, которые дарят тебе сразу два подарочка. Приятно, когда на твой день рождения взрываются фейерверки, можно пофантазировать, что это салют в твою честь.

Я бы ни за что не изменила дату своего рождения. Мне нравится, что люди обычно удивляются и говорят: "Ничего себе, ты счастливчик".

Ольга Кузнецова, 49 лет, менеджер по туризму

Первого января маму увезли в роддом сразу после Нового года, когда вся компания пошла гулять. Я родилась вечером, поэтому отмечаю обычно тоже вечером. При этом Новый год для меня — отдельный праздник. С днем рождения не совмещаю.

© Фото : Из личного архива Ольги Кузнецовой Ольга утверждает, что ни за что не хотела бы изменить дату своего рождения © Фото : Из личного архива Ольги Кузнецовой Ольга утверждает, что ни за что не хотела бы изменить дату своего рождения

Для меня мой день рождения — начало начал. Мне всегда нравилось, что так получилось. Все мои многочисленные друзья знают, что 1 января нужно быть "живыми". Мы всегда заранее продумываем программу вечера, все готовятся и с радостью участвуют. Если вдруг я улетаю, то встреча проходит 7 января. Даем концерт сами для себя. Пару раз даже приходила полиция — праздник проходит очень весело.

Иногда уезжаю за границу в день рождения. Так, я отмечала его на катке в Мюнхене, на пляже ночью в Таиланде и в Лас-Вегасе.

Однако обычно все-таки остаюсь в этот день дома, а улетаем с семьей сразу после него. Отсыпаемся в аэропорту в ожидании посадки. С собой обязательно беру букет, который подарил муж: цветы красивые, жалко дома оставлять. Вот такая получилась традиция.

© Фото : Из личного архива Ольги Кузнецовой Букет — обязательный атрибут во время всех перелетов © Фото : Из личного архива Ольги Кузнецовой Букет — обязательный атрибут во время всех перелетов

Самое приятное в день рождения — подарки и сюрпризы от близких. Я знаю, что, где бы ни находилась, 1 января — мой праздник и утром всегда меня ждет бокал шампанского.

Саид, 23 года, студент

Вообще я родился 31 декабря, в три часа дня. Но мои родители решили, что будет лучше, если дата рождения — не последний день в году, а первый. Они думали, что это может пригодиться, — получается как бы разница в год. Так что по паспорту я родился первого и отмечаю в этот же день.

Когда я появился на свет, снег падал огромными хлопьями. У всех было классическое предновогоднее настроение. Я был единственным мальчиком, который родился в тот день во Владикавказе.

Так случилось, что у моей мамы день рождения 2 января. Поэтому праздники у нас плавно перетекают из одного в другой. Был забавный случай: в год моего рождения бабушка работала на местном телевидении и второго января она без разрешения пустила поздравление по ТВ для нас с мамой.

В детстве мы начинали праздновать с 31 декабря, когда я действительно появился на свет, следом празднование по паспорту, а потом мамин день. Но сейчас уже устали так долго гулять, поэтому отмечаем все вместе — в Новый год.

Собрать друзей 1 января всегда тяжело — все проводят время с семьей. Но меня это ни капли не расстраивает. Единственный момент: если бы была возможность, я бы поменял дату рождения на реальную — на 31 декабря 1993-го. Стал бы на год старше.