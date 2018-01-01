"Обо мне все забыли". День рождения 1 января — радоваться или плакать

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Ануш Долуханян. Пока все празднуют Новый год, люди, родившиеся 1 января, готовятся отмечать свой день рождения. Те, кого чаще всего забывают поздравить, — после ночи веселья не до того. Впрочем, такое положение дел "везунчиков" не смущает: несмотря ни на что, они делают себе праздник — порой в гордом одиночестве. Корреспондент РИА Новости расспросила первоянварских именинников о том, как они проводят свой личный новый год.
Алексей Краев, 57 лет, офицер запаса, музыкант
Мама рассказывала, что я родился через час после наступления Нового года. Есть у нас такой анекдот: первоапрельская шутка моих родителей обернулась для них новогодним подарком. Судьба совместила мой праздник и народный, поэтому теперь они связаны навсегда.
В детстве мне очень нравился день рождения: в час ночи родные всегда поздравляли и вручали подарки. Сейчас я отмечаю всегда по-разному, но чаще всего на работе — возраст сказывается.
Пока я служил в армии (больше 25 лет), день рождения праздновал каждый год. Однажды, когда еще был курсантом в военном училище, мы с ребятами поехали на Новый год к местным девчонкам. По пути зашли в магазин, купили тортик, закуски и водку. Так как это было в центре города, была вероятность попасться военному патрулю (алкоголь был запрещен учащимся), поэтому меня оставили на улице, "на стреме". Стоял мороз 25 градусов, и я отморозил уши. В итоге к утру 1 января они были как у Чебурашки.
Кстати, за все время службы меня только раз поставили в наряд на Новый год — на 18-летие. Если честно, я тогда сам попросился — в знак солидарности с группой. Так что родиться 1 января еще и выгодно.
После увольнения из армии, переезда в Петербург и начала музыкальной карьеры, практически все новогодние праздники я "отмечал", выступая на корпоративах. Потом отсыпался, а уже вечером мы садились за стол с семейством.
Однажды первого января вечером я был в прямом эфире на радио. Между разговорами "пригубили" с ведущим бутылочку коньяка. Утром мне нужно было везти родственника в аэропорт. Я собрался и сел за руль, а в трех километрах от дома нас остановил наряд ДПС. Естественно, от меня пахло не французскими духами. Протокол, лишение прав, штрафплощадка — все шло по плану. Пока гаишники не узнали, что у меня день рождения. В результате я заплатил небольшой "штраф" и меня отпустили.
Елена Кильдишева, 23 года, пиар-менеджер
Я родилась в половине второго дня, в то время, когда все обычно просыпаются. Мама утром 1 января почувствовала, что скоро родит, и пешком отправилась в роддом. Родители не ожидали, что я появлюсь так рано. По рассказам мамы, из-за новогодней суеты они с отцом не успели выбрать имя. Остановились на "Елене", потому что акушерку звали Леной.
Я не люблю свой день рождения. В детстве мне было важно отметить его. Помню даже, как-то раз, когда я была маленькая, после боя курантов все родные начали меня поздравлять, а папа с важным видом сидел и молчал. Он сказал, что не будет меня чествовать до половины второго дня. Я расстроилась, но получила обещанное ровно в то время, когда родилась. С той поры я никогда не обращаю внимания, когда меня поздравляют.
Когда была ребенком, Новый год перетекал в торжество в честь меня: вчерашние салаты оказывались на столе именинницы. Некоторые вручали мне один подарок по обоим случаям со словами: "Удобно совпало".
Сейчас мой праздник превратился в сумбур. Некоторые друзья вообще забывают поздравить, даже те, кого я приглашаю в ресторан. С похмелья никто не помнит, что у меня за день. Конечно, меня это сильно расстраивает, но за свои 23 года я к этому уже привыкла. Поэтому в последнее время отмечаю в маленькой компании и поздно вечером — чтобы все успели проснуться.
В мой личный Новый год приглашенные в основном опохмеляются — это нормально. Правда, некоторые, наоборот, не пьют — хорошо отпраздновали накануне. Полноценно отметить день рождения никогда не получается. Я завидую всем остальным.
Но есть и свои плюсы. Первое января хорошо тем, что человек изначально настроен на праздник. Как правило, завтра не нужно на работу, впереди еще неделя беззаботной жизни. А еще попадаются гости, которые дарят тебе сразу два подарочка. Приятно, когда на твой день рождения взрываются фейерверки, можно пофантазировать, что это салют в твою честь.
Я бы ни за что не изменила дату своего рождения. Мне нравится, что люди обычно удивляются и говорят: "Ничего себе, ты счастливчик".
Ольга Кузнецова, 49 лет, менеджер по туризму
Первого января маму увезли в роддом сразу после Нового года, когда вся компания пошла гулять. Я родилась вечером, поэтому отмечаю обычно тоже вечером. При этом Новый год для меня — отдельный праздник. С днем рождения не совмещаю.
Для меня мой день рождения — начало начал. Мне всегда нравилось, что так получилось. Все мои многочисленные друзья знают, что 1 января нужно быть "живыми". Мы всегда заранее продумываем программу вечера, все готовятся и с радостью участвуют. Если вдруг я улетаю, то встреча проходит 7 января. Даем концерт сами для себя. Пару раз даже приходила полиция — праздник проходит очень весело.
Иногда уезжаю за границу в день рождения. Так, я отмечала его на катке в Мюнхене, на пляже ночью в Таиланде и в Лас-Вегасе.
Однако обычно все-таки остаюсь в этот день дома, а улетаем с семьей сразу после него. Отсыпаемся в аэропорту в ожидании посадки. С собой обязательно беру букет, который подарил муж: цветы красивые, жалко дома оставлять. Вот такая получилась традиция.
Самое приятное в день рождения — подарки и сюрпризы от близких. Я знаю, что, где бы ни находилась, 1 января — мой праздник и утром всегда меня ждет бокал шампанского.
Саид, 23 года, студент
Вообще я родился 31 декабря, в три часа дня. Но мои родители решили, что будет лучше, если дата рождения — не последний день в году, а первый. Они думали, что это может пригодиться, — получается как бы разница в год. Так что по паспорту я родился первого и отмечаю в этот же день.
Когда я появился на свет, снег падал огромными хлопьями. У всех было классическое предновогоднее настроение. Я был единственным мальчиком, который родился в тот день во Владикавказе.
Так случилось, что у моей мамы день рождения 2 января. Поэтому праздники у нас плавно перетекают из одного в другой. Был забавный случай: в год моего рождения бабушка работала на местном телевидении и второго января она без разрешения пустила поздравление по ТВ для нас с мамой.
В детстве мы начинали праздновать с 31 декабря, когда я действительно появился на свет, следом празднование по паспорту, а потом мамин день. Но сейчас уже устали так долго гулять, поэтому отмечаем все вместе — в Новый год.
Собрать друзей 1 января всегда тяжело — все проводят время с семьей. Но меня это ни капли не расстраивает. Единственный момент: если бы была возможность, я бы поменял дату рождения на реальную — на 31 декабря 1993-го. Стал бы на год старше.